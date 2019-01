Stärkung von QIAGENs Branchenführung durch Zugang zur MarkerMine-Datenbank und Belegen aus dem Klinikalltag für zielgerichtete Behandlungsoptionen

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute bekannt, eine Vereinbarung zum Aufkauf von N-of-One, Inc., einem US-amerikanischen Unternehmen in Privatbesitz im Bereich molekulare Entscheidungsstützung mit Pionierposition in klinischen Interpretationsdiensten für komplexe genomische Daten, eingegangen zu sein.

Durch den Erwerb von N-of-One ist QIAGEN zukünftig in der Lage, die entscheidungsunterstützenden Lösungen deutlich zu erweitern und gleichzeitig ein breiteres Sortiment an Software-, Content- und dienstleistungsbasierten Lösungen sowie mehr wertvolle Gendatenvorräte und Dienstleistungen anzubieten.

Die technologiebasierten und doch menschengetriebenen Dienstleistungen von N-of-One und die unternehmenseigene Datenbank MarkerMine sollen in QIAGEN Clinical Insight (QCI) integriert werden und so dieses branchenführende Klinikangebot durch medizinische Interpretation und Belege aus dem Klinikalltag verstärken, sodass im Onkologiebereich eine robuste Entscheidungsstützung gewährt wird.

Die unternehmenseigene Datenbank, Dienstleistungen und Prozesse von N-of-One produzieren fallspezifische Berichte auf Grundlage durch molekularer Tests erzeugter Daten, darunter NGS-Technologien (Next-Generation-Sequenzierung), und liefern klinische Belege für Biomarker und eine Liste der in Frage kommenden Behandlungsoptionen. N-of-One bietet außerdem patientenspezifische Matching-Dienste für klinische studien und eine somatische Krebsdatenbank mit über 125.000 anonymisierten Patienten-Samples. Diese Daten werden den aktuell in QCI verfügbaren Daten hinzugefügt und stärken somit QIAGENs Angebotsposition als mit Abstand größte Genwissensdatenbank.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier

