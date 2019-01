Die Börsen in New York werden nach der Kursrallye vom Freitag zum Wochenauftakt mit leichten Aufschlägen erwartet. Der Future auf den Dow Jones steigt um 0,2 Prozent, S&P 500 und Nasdaq Composite notieren indes unverändert. Im Fokus der Anleger stehen am Montag weiter die Aktien der Tech-Schwergewichte von Apple und Amazon. Für den E-Commerce-Riesen sehen Analysten ein zweistelliges Kurspotenzial. Die Aktie von Loxo Oncology, einer laufenden AKTIONÄR-Empfehlung, schießt nach einer 8-Milliarden-Dollar-Offerte von Eli Lilly um 65% in die Höhe. Alle weiteren Entwicklungen sehen Sie im Video.

