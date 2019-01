AMPLEXOR gab bekannt, dass Allison McDougall, eine Veteranin in der Lokalisierungsbranche, als Senior Vice President Global Sales in das Unternehmen eingetreten ist. Mit McDougalls jahrzehntelanger Erfahrung in der Vertriebsorganisation unterstreicht deren Berufung das Engagement von AMPLEXOR, Wachstum voranzutreiben und innovative Lösungen für Inhalte und Sprache für Kunden in aller Welt bereitzustellen. McDougall wird alle Aspekte der Vertriebsstrategie und -abwicklung für die Geschäftseinheit Globale Inhalte und Sprachlösungen (Global Content Language Solutions, GCLS) verwalten und Vertriebsteams in Amerika, Europa und im Asiatisch-Pazifischer Raum leiten.

"Wir freuen uns, eine so versierte und erfahrene Führungskraft bei unserer Organisation begrüßen zu dürfen", sagte Shannon Zimmerman, Executive Vice President von GCLS. "Allison hat wiederholt Vertriebsorganisationen geleitet, bei denen sie ein mehrstufiges, globales Umsatzwachstum erreicht hat und sie verfolgt beim Verkauf komplexer B2B-Lösungsportfolios innovative Ansätze. Mit einer erfahrenen Führungskraft wie Allison in unserem Team werden wir unsere Mission erreichen, der marktweit intelligenteste Anbieter von Lösungen für digitale Inhalte und Sprache zu werden."

Vor ihrem Beitritt bei AMPLEXOR war McDougall über zwei Jahrzehnte lang als Vertriebsleiterin für andere führende Anbieter von Sprachlösungen wie Lionbridge und SDL tätig, wo sie in dynamischen, börsennotierten Umgebungen ein zweistelliges Wachstum erzielte. Darüber hinaus ist McDougall ein Mitglied des Board of Women in Localization, einer 5.000-köpfigen, globalen, gemeinnützigen Organisation, deren Aufgabe es ist, eine globale Gemeinschaft zur Förderung von Frauen und der in der Lokalisierungsbranche zu fördern. Des Weiteren war sie 2017 die erste Präsidentin auf Agenturseite für Women in Localization. Zuletzt war McDougall Vice President Business Development bei Graebel, einem führenden Unternehmen für globale Mobilitätslösungen.

"AMPLEXOR ist ein Pionier in der Branche", sagte McDougall. "Ich baue verstärkt auf kreatives Talentmanagement, um zukünftige Führungskräfte zu entwickeln. Ich freue ich mich darauf, mit meinen Teams noch mehr Kunden bei der Realisierung ihrer hochkarätigen globalen Ziele mit durchgängigen Lösungen für digitale Inhalte und Übersetzungen zu unterstützen."

Über AMPLEXOR

AMPLEXOR International mit Unternehmenssitz in Luxemburg ist ein führender Anbieter für digitale Lösungen in den Bereichen Global Compliance, Digital Experience und Content-Management. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 wächst das Unternehmen kontinuierlich und ist heute in über 23 Ländern präsent. AMPLEXOR dient Kunden in wichtigen Schlüsselbranchen wie Life Sciences, Fertigung, Energie und Umwelt, öffentlicher Sektor und Verteidigung, Luftfahrt und Transport, um Prozesseffizienz zu erhöhen, die Generierung von Umsatz zu steigern, die Markteinführungszeit zu reduzieren und Qualität und Compliance abzusichern. Die Komplettlösungen von AMPLEXOR unterstützen Kernprozesse in Branchen und umfassen Softwaretechnologie, Beratung, Systemintegration und Dienstleistungen für Sprach- und Content-Management. Besuchen Sie www.AMPLEXOR.com.

