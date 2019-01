Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Netflix von 430 auf 375 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Kannan Venkateshwar lobt in einer am Montag vorliegenden Studie die Pläne des US-Streaming-Dienstes, rund 90 eigene Filme pro Jahr zu veröffentlichen. Der Experte vermisst derweil aber positive Barmittelzuflüsse als weitere Stütze für die Aktienbewertung, was ihn zu niedrigeren Schätzungen und damit auch einem gesenkten Kursziel bewegt habe./niw/tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 22:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-01-07/16:02

ISIN: US64110L1061