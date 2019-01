Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der internationale Chemiekonzern PCC SE (Anleihen: ISIN DE000A2NBFU2/ WKN A2NBFU; ISIN DE000A2NBJL3/ WKN A2NBJL) mit Hauptsitz in Duisburg startet die Produktion von hochreinem Dimethylether (DME) in Aerosol-Qualität, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...