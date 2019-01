Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 1400 auf 1350 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Google-Mutterkonzern bleibe mit Blick auf 2019 sein "Top Pick" unter den US-Internetwerten, schrieb Analyst Mark Kelley in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte geht davon aus, dass das Kerngeschäft von Alphabet mit Online-Werbung die gesamte digitale Werbebranche weiter in den Schatten stellen wird./tih/mis

