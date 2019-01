(shareribs.com) London 07.01.19 - Die Ölpreise liegen zum Wochenauftakt wieder im grünen Bereich. Die Investoren üben sich in Optimismus hinsichtlich der Handelsgespräche zwischen China und den USA und der Wirkung der Förderkürzungen der OPEC. Brent- und WTI-Rohöl liegen den fünften Tag in Folge im Plus. Auf Sicht der vergangenen sieben Tage haben sich die Preise damit um mehr als zehn Prozent verbessert. ...

