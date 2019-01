Die Aktie von Integra Resources konnte 2018 nicht überzeugen. Zum Jahreswechsel aber setzte sich das Papier deutlich vom Jahrestief ab. Das hat viele Gründe!

Timing ist alles

Anna Ladd-Kruger hat auf gewisse Weise Timing bewiesen. Mitte Dezember gab Integra Resources (0,88 CAD; 0,54 Euro; CA45826T1030) bekannt, dass die Finanzexpertin in den Board of Directors des Unternehmens einzieht (mehr hier). Seither kennt der Aktienkurs des Goldexplorers nur noch eine Richtung: Aufwärts! In der Spitze hat das Papier um mehr als ein Viertel zugelegt, Doch allein auf Ladd-Kruger würden wir die positive Entwicklung nicht schieben. Denn seither ist jede Menge geschehen. Zum einen litt die Aktie wie viele Papiere in Kanada unter der sogenannten Taxx Loss Season. Zum Jahresende hin verkaufen viele Anleger Verlustpositionen in ihren Depots, um sie mit entsprechenden Gewinnen gegenüber den Finanzbehörden deklarieren zu können. Dieses Marktphänomen macht sich in Kanada deutlich stärker bemerkbar als beispielsweise in Deutschland. ...

