Am 27. Dezember erreichte die Aktie der Deutschen Bank ihren absoluten Tiefpunkt für das Jahr 2018. Seitdem aber ist sie um fast einen Euro angestiegen. In den letzten Monaten lässt sich eine ähnliche Struktur erkennen. Der Kurs bewegte sich nämlich häufig zwischen Widerständen und Unterstützungen hin und her, doch überwogen dabei die Abwärtsbewegungen. Trendtechnisch ist eindeutig ein Abwärtstrend zu konstatieren.

Gleitende Durchschnitte deuten weiterhin auf einen Abwärtstrend hin!

Seit ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...