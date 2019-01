Dietikon (awp) - ISS Schweiz hat Jochen Ruf Anfang 2019 in die Geschäftsleitung aufgenommen. Er folgt auf Stefan Tobler und verantwortet neu die Geschäfte in der gesamten Ostschweiz, wie das auf Liegenschaftsdienstleistungen spezialisierte Unternehmen am Montag mitteilte. Tobler verlässt das Unternehmen. Jochen Ruf arbeitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...