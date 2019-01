Leeds, England (ots/PRNewswire) -



4D pharma plc (AIM: DDDD), ein führendes Pharmaunternehmen in der Entwicklung lebender Biotherapeutika, hat heute die Ernennung von Ed Baracchini, Ph.D, und Professor Axel Glasmacher, MD, als unabhängige nicht geschäftsführende Mitglieder der Geschäftsleitung mit sofortiger Wirkung bekanntgegeben.



Ed Baracchini, PhD, war zuvor Chief Business Officer bei Xencor Inc., wo er für strategische Partnerschaften und Lizenzierungsprogramme verantwortlich war. Während seiner Tätigkeit bei Xencor handelte er unter anderem Lizenzvereinbarungen mit Novartis (bispezifische Antikörper für die Immunonkologie, 2,6 Mrd. $), Novo Nordisk (Kollaboration bei der Pharmaforschung, 600 Mio. $) und Amgen (Options- und Entwicklungsvereinbarung über Antikörper für Autoimmunkrankheiten, 500 Mio. $) aus. Vor dieser Zeit diente er als SVP Business Development bei Metabasis Therapeutics.



Prof. Dr. Med. Axel Glasmacher war bis vor Kurzem Senior Vice President und Head of the Global Clinical Research and Development Hematology Oncology bei Celgene, wo er mehr als zehn Jahre lang verschiedene globale Funktionen ausfüllte. Seine Arbeit bei Celgene führte zur Zulassung von Revlimid®, Idhifa® und Vidaza® (hämatologische Krebserkrankungen). Darüber hinaus arbeitete er an dem PD-L1-Inhibitor Durvalumab. Vor seiner Zeit bei Celgene arbeitete Professor Glasmacher am Universitätsklinikum Bonn auf den Gebieten Hämatologie und Onkologie.



Duncan Peyton, Chief Executive Officer von 4D, kommentierte: "Wir heißen Axel und Ed mit großer Freude in unserem Vorstand willkommen. Mit ihrer gebündelten Erfahrung werden sie unseren kommerziellen und therapeutischen Fokus stärken und 4D dabei unterstützen, die Entwicklung seiner umfangreichen Pipeline für Krebsleiden und andere immunologische Erkrankungen voranzutreiben."



Die folgenden Informationen werden gemäß Rule 17 und Schedule 2 Absatz (g) der AIM Rules for Companies bereitgestellt.



Edgardo (Ed) Baracchini Jr., 59, besitzt keine Aktienanteile an 4D pharma plc und hat bzw. hatte die folgenden Direktorenstellen und Partnerschaften:



Aktuelle Direktorenstellen und Partnerschaften:



Keine



Direktorenstellen und Partnerschaften in den vergangenen 5 Jahren:



INmune Bio, Inc.



Axel Gaston Glasmacher, 58, besitzt keine Aktienanteile an 4D pharma plc und hat bzw. hatte die folgenden Direktorenstellen und Partnerschaften:



Aktuelle Direktorenstellen und Partnerschaften:



AG Life Science Consulting GmbH & Co. KG - Abschluss des formellen Gründungsverfahren anhängig



Glasmacher Verwaltungs-GmbH - Abschluss des formellen Gründungsverfahren anhängig



Direktorenstellen und Partnerschaften in den vergangenen 5 Jahren:



Keine



Abgesehen von den obenstehenden Bekanntmachungen liegen keine gemäß Rule 17 und Schedule 2 Absatz (g) der AIM Rules for Companies geforderten Bekanntmachungen vor.



Informationen zu 4D



4D wurde im Februar 2014 gegründet und ist weltweit führend bei der Entwicklung von lebenden Biotherapeutika. Hierbei handelt es sich um eine neuartige Klasse von Medikamenten, die von der FDA als biologische Produkte eingestuft werden und lebende Organismen wie z. B. Bakterien enthalten und die zur Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer Krankheit geeignet sind. 4D hat eine proprietäre Plattform entwickelt, die neue Bakterien, die eine präzise und ausgereifte therapeutische Wirkung haben, rational identifiziert. Sämtliche der lebenden Biotherapeutika-Produkte von 4D sind oral verabreichte einzelne Bakterienstämme, die natürlicherweise im gesunden menschlichen Darm vorkommen. 4D führt derzeit eine Phase-II-Studie zum Reizdarmsyndrom durch und hat 13 präklinische Programme zu Erkrankungen wie Krebs, schlecht kontrolliertes Asthma, Autoimmunkrankheiten und Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) in der Pipeline. Für 2019 hat das Unternehmen drei weitere klinische Studien geplant.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.4dpharmaplc.com



