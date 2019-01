Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Facebook von 161 auf 148 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Voraussetzungen für 2019 würden im US-Internetsektor zwar etwas besser, Investoren müssten die Rosinen aber weiterhin picken, schrieb Analyst Mark Kelley in einer am Montag vorliegenden Studie. Facebook sei ein langfristiger Gewinner und die Aktie recht günstig zu haben. Er bleibe aber dennoch an der Seitenlinie, weil das Unternehmen sich gegenwärtig im Umbruch befinde./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 01:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2019-01-07/16:54

ISIN: US30303M1027