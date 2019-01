Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Netflix von 370 auf 300 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Voraussetzungen für 2019 würden im US-Internetsektor zwar etwas besser, Investoren müssten die Rosinen aber weiterhin picken, schrieb Analyst Mark Kelley in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Streaming-Anbieter schätze er für seine Aussichten. Er bleibe bei der Aktie aber vorerst im Hintergrund, da die Bewertung immer noch über dem historischen Durchschnitt liege./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 01:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-01-07/16:54

ISIN: US64110L1061