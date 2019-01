ISRA Vision (WKN: 548810) meldete am 14. Dezember Rekordzahlen, die von einem Kursrutsch gefolgt wurden. In der Tat waren die Zahlen sehenswert, aber der Ausblick umso verhaltener und entsprechend zeigten die Kurspfeile um -18% nach unten.

Große Investoren warfen die ISRA-Aktie an diesem Tag aus ihren Depots - und das mit gutem Grund. Der 3D-Optik-Spezialist meldete für das Ende September beendete Geschäftsjahr 2017/18 ein Ergebnis je Aktie (EPS) nach Steuern von 1,06 Euro (16/17: 0,94 Euro). Das entspricht einem Gewinnanstieg von 13%. In der laufenden Periode soll der Gewinn im "niedrig zweistelligen Prozentbereich" weiterwachsen…

Schwaches Gewinnwachstum bremst Aktie

Aus unserer Sicht ist der Kursrutsch nicht übertrieben, denn:

Natürlich war hier an erster Stelle das Gewinnwachstum ausschlaggebend, so dass der Markt keine so hohen Gewinnmultiple mehr für das Unternehmen bereit ist zu zahlen.

Denn welcher Investor ...

