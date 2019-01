Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Non-Manufacturing zeigt sich im Dezember eher leicht rückläufig, so die Analysten der NORD LB. Der wichtige US-Stimmungsindikator zeige also weiterhin klar Wachstum an. Nach den Zahlen zum ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie hätte es in der Tat viel schlimmer kommen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...