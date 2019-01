BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird am Dienstagmittag in Berlin eine Erklärung zu den jüngst bekannt gewordenen Datendiebstählen abgeben. Das gab die Bundespressekonferenz bekannt, die für 13:30 Uhr eine entsprechende Veranstaltung in ihren Räumen ankündigte. An ihr werden der Einladung zufolge auch der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, und der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, teilnehmen.

Seehofers Ministerium hatte zuvor ein Treffen des Innenministers am Montag um 14 Uhr mit den Chefs von BSI und BKA bestätigt, bei dem über die jüngsten Datenlecks und mögliche Konsequenzen gesprochen werden sollte. Ein Ministeriumssprecher hatte aber betont, der CSU-Politiker wolle die Öffentlichkeit erst informieren, wenn er belastbare Fakten und nicht nur Vermutungen mitteilen könne.

