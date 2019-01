Karen Keegans trat Ihre Rolle als Senior Vice President, Human Resources, bei Rockwell Automation an und ist dem Vorstandsvorsitzenden und CEO Blake Moret unterstellt. Keegans wird strategische Visionen, operative Exzellenz, Änderungsleitung sowie Entwicklung und Implementierung der Mitarbeiterprogramme des Unternehmens einbringen und den Kulturwandel bei Rockwell Automation leiten, um dessen Wandel zu einem "Connected Enterprise" voranzutreiben.

"Wir wollen ein Ort sein, an dem jeder sein Bestes geben kann und will, und ich bin zuversichtlich, dass wir mit Karens Führung große Schritte auf diesem Weg machen werden", sagte Blake Moret, Vorstandsvorsitzender und CEO von Rockwell Automation.

Keegans kann umfangreiche globale Personalmanagement- und Hightech-Branchenerfahrung bei Rockwell Automation einbringen. Zuletzt war sie Chief Human Resources Officer bei Pentair und hatte zuvor mehrere Führungspositionen bei Praxair und Monsanto inne. Bei diesen großen Aktiengesellschaften leitete sie den Kulturwandel und führte Organisationen erfolgreich durch komplexe Partnerschaften, Übernahmen und Verkäufe. Sie leitete erfolgreich die Strategie für Mitarbeiterengagement und -rekrutierung sowie die Entwicklung von Mitarbeitern und Führungskräften.

Keegans hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der University of Western Ontario.

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informatiklösungen, sorgt für mehr Ertrag bei seinen Kunden und für eine nachhaltigere Welt. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt etwa 23.000 Angestellte, die Kunden in mehr als 80 Ländern betreuen.

