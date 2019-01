Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, ich hoffe, Sie haben die Feiertage und den Jahreswechsel gut verbracht. In meiner ersten Kolumne des Jahres 2019 möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes gesundes Neues Jahr und viel Erfolg für Ihre Investments wünschen. Kurzer Rückblick: 2018 brachte an den Aktienmärkten herbe Rückschläge. So setzte der Dax auf Jahressicht rund...

Den vollständigen Artikel lesen ...