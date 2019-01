Warschau (ots) - Ab Januar stellt Ringier Axel Springer deutschen Medienmarken ein neues digitales Publishing-System zur Verfügung, das Lösungen für Redaktionen und weitere Geschäftsbereiche bietet.



Ring Publishing bündelt - im Software-as-a-Service-Modell - Lösungen für die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten über mehrere Vertriebskanäle in einer Plattform. Darüber hinaus unterstützt es Monetarisierungsprozesse sowie die Personalisierung von Inhalten und Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ring Publishing bietet Skalierbarkeit für kleine und mittlere Unternehmen, reduziert die Entwicklungszeit für neue Produkte und erleichtert das Testen von innovativen Geschäftskonzepten.



Jerzy Gulczynski, Leiter Ring Publishing bei Ringier Axel Springer: "Mit Ring Publishing können unsere Kunden nun von all jenen Vorteilen digitaler Medien profitieren, die bisher nur großen und namhaften Unternehmen zur Verfügung standen. Ring Publishing ermöglicht es Medienmarken, unsere zwanzigjährige Erfahrung in der Entwicklung von digitalen Plattformen sowie eine verlässliche internationale Infrastruktur zu nutzen, und unterstützt sie so bei ihrem Wachstum."



Ring Publishing wird von führenden Medienmarken in verschiedenen europäischen Ländern genutzt, darunter das polnische Online-Portal Onet.pl, Forbes.pl, Business Insider Polska, sowie internationale Marken wie NOIZZ und Ofeminin. Insgesamt verwenden heute 60 verschiedene Medien-Websites, 30 Millionen Nutzer pro Monat und 800 Journalisten und Redakteure das Ökosystem von Ring Publishing.



OTS: Ringier Axel Springer Media AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105327 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105327.rss2



Pressekontakt: Agnieszka Skrzypek-Makowska Group Communications Manager Ringier Axel Springer Polska tel.(+48) 508 000 404 email: agnieszka.makowska@ringieraxelspringer.pl