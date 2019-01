Bonn (ots) - Was für ein Alptraum! Privateste Daten wie Konto- oder Handynummern, Mails und Fotos - alles plötzlich frei zugänglich durch einen großangelegten Hackerangriff. Betroffen sind Prominente, Politiker und Journalisten. Wie konnte das passieren? Wer trägt die Verantwortung?



Mittlerweile hat es eine Hausdurchsuchung bei einem 19-jährigen gegeben. Er soll mit dem mutmaßlichen Hacker in Kontakt stehen. Das Bundesinnenministerium will jetzt die Abwehr von Cyberangriffen verbessern.



Wie viel Sicherheit im Netz ist möglich? Wie kann sich der Einzelne schützen? Welche Dimension kann ein Hackerangriff annehmen? Auf welche Szenarien müssen wir uns einstellen?



Anke Plättner diskutiert u.a. mit:



- Prof. Marco Gercke, Cybercrime Research Institute Köln - Marco di Filippo, Hacker, Sicherheitsberater



