Hannover (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Zahlen zur Inflationsentwicklung in Euroland - die Konsumentenpreise waren im Dezember nach vorläufigen Angaben um lediglich 1,6% Y/Y angezogen - sprechen nicht dafür, dass sich die Notenbanker in Frankfurt unter erhöhtem Handlungsdruck sehen; eher im Gegenteil, wobei Bewegungen beim Ölpreis natürlich eine große Rolle gespielt haben werden, so die Analysten der Nord LB. ...

