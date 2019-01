FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Kursrally zum Wochenschluss haben sich die Kurse am Montag im DAX gesetzt. Der Leitindex verlor 0,2 Prozent auf 10.748 Punkte. Nach dem massiven Anstieg am Freitag sei nun nach oben erst mal die Luft raus, sagten Händler. Neue Daten waren nicht dazu angetan, die Kauflaune zu fördern. Die deutschen November-Auftragseingänge kamen unter den Prognosen herein. Der Industrieumsatz sackte gegenüber dem Vormonat um 2,4 Prozent ab und die Auslandsaufträge fielen um 3,2 Prozent. Daneben verfehlte in den USA auch der Service-ISM-Index die Prognosen.

Technologieaktien setzten die Erholung indes fort. Für Wirecard ging es um 2,4 Prozent nach oben. Hier trieb die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Ctrip, dem größten Online-Reiseveranstalter in China. "Die Hoffnung auf einen guten Marktanteil in China wird damit untermauert", sagte ein Händler. Ctrip kommt auf 110 Millionen aktive monatliche Nutzer in China. Tagesgewinner war indes die Infineon-Aktie, für die es 3,6 Prozent nach oben ging. Nach dem Ausverkauf im Zusammenhang mit der Apple-Umsatzwarnung legten Dialog Semiconductor nun 5,1 Prozent zu. Siltronic schafften ein Plus von 6,2 Prozent. Der TecDAX gewann 1,7 Prozent.

Unsicherheiten rund um Eisenbahn-Deal zwischen Siemens und Alstom

Für Morphosys (plus 5,9 Prozent) sowie Medigene (plus 3,7 Prozent) ging es zu Wochenbeginn kräftig nach oben. Im Handel wurde auf die jüngste milliardenschwere Übernahmewelle im Pharmasektor verwiesen, die Übernahmespekulationen im Sektor allgemein befeuerte. Eli Lilly hatte am Montag den Kauf von Loxo Oncology bekannt gegeben. In den vergangenen Tagen wurde die Übernahme von Celgene durch Bristol-Myers Squibb bekannt sowie der Kauf von Tesoro durch Glaxosmithkline.

Siemens verloren 1,3 Prozent. Dahinter steckte nach Händlerangaben weiter die Sorge, dass der Eisenbahn-Deal mit Alstom am Widerstand der EU-Kommission scheitern könnte. Dazu komme die Unsicherheit über die weitere Zukunft der Konjunktur, die sich in Siemens als größtem Industriewert natürlich am stärksten spiegele, sagte ein Händler. Die Alstom-Aktie gab in Paris ebenfalls kräftiger nach.

Bayer mit Gewinnmitnahmen

Nach einer Sektorabstufung durch die Deutsche Bank wurden Versicherer gemieden: Allianz verloren 0,8 Prozent und Munich Re 1,3 Prozent. Nach der Kursrally vom Freitag setzten bei Bayer Gewinnmitnahmen ein - das Papier verlor 1,6 Prozent.

Im SDAX stiegen Stabilus um 3,6 Prozent. Der Autozulieferer kauft die General Aerospace GmbH und die Clevers SRL von ihren jeweiligen Gründern. Mit dem Erwerb der beiden kleinen Unternehmen soll das Produktangebot für industrielle Kunden erweitert werden, wie der Hersteller von Gasdruckfedern mitteilte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 73,4 (Vortag: 98,3) Millionen Aktien im Wert von rund 2,81 (Vortag: 3,92) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 16 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.747,81 -0,18% +1,79% DAX-Future 10.761,50 +0,10% +1,78% XDAX 10.767,73 -0,39% +1,77% MDAX 22.173,73 +0,62% +2,71% TecDAX 2.511,72 +1,70% +2,51% SDAX 9.859,88 +1,81% +3,69% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,92% -12 ===

