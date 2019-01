Valneva SE geht von der Wiener Börse. Man will sich "auf die besten Kapitalmärkte für Life Science-Unternehmen konzentrieren und die Liquidität durch Bündelung des Handels an der Börse Euronext Paris erhöhen", heisst es seitens der Gesellschaft. CFO David Lawrence: "Wir möchten all unseren langfristigen österreichischen Aktionären für deren anhaltende Unterstützung danken und ermutigen sie, an der Euronext Paris zu handeln, die eine ausgezeichnete Plattform für Biotech-Aktien in Europa ist. Unser Wiener Standort wird weiterhin eine wesentliche operative Drehscheibe bleiben, jedoch müssen wir uns auf den für Life Science-Unternehmen besten Kapitalmarkt konzentrieren, um unsere ehrgeizigen Ziele zu ...

