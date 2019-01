Du hast sicher gelesen, dass die Valneva SE im vierten Quartal 2019 den ATX Prime Index der Wiener Börse verlassen wird. Der Impfstoffhersteller will sich das Ok dafür (hat einen Streubesitz von 67,39 Prozent) bei der Hauptversammlung am 27. Juni 2019 holen. Die Valneva SE (hat seit 2012 ihren Sitz in Lyon) wird zukünftig dann nur noch an der Euronext in Paris gelistet sein. Damit spart sich das Biotech-Unternehmen ...

