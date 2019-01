FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler treibt die Entwicklung von zunehmend automatisiert fahrenden Nutzfahrzeugen voran. In den nächsten Jahren werden 500 Millionen Euro in hochautomatisierte Lkw (Level 4) investiert und mehr als 200 Arbeitsplätze geschaffen, wie der DAX-Konzern während der Messe Consumer Electronic Show in Las Vegas ankündigte. Daimler wolle binnen eines Jahreszehnts hochautomatisierte Lkw zur Marktreife bringen.

Auf der Messe präsentiert der Stuttgarter Konzern mit dem Freightliner Cascadia den ersten teilautomatisierten Serien-Lkw auf nordamerikanischen Straßen. Der Cascadia bietet dem Unternehmen zufolge teilautomatisierte Fahrfunktionen (Level 2). Im Transportgewerbe ist Level 4 der nächste "natürliche Schritt" nach Level 2, um die Kosten pro Kilometer zu senken, so Daimler. Der Zwischenschritt des bedingt automatisierten Fahrens (Level 3) biete Lkw-Kunden keinen wesentlichen Vorteil gegenüber der jetzigen Situation.

Bei Level 4 verkehren hochautomatisierte Lkw in definierten Bereichen und zwischen Knotenpunkten. Der Fahrer kann sich zurücklehnen, hat aber weiter die Möglichkeit zum Eingriff. Komplett fahrerloses Fahren ist dann die fünfte Stufe.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2019 12:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.