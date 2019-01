Mit dieser strategisch bedeuten-den Akquisition steigert Lauda den Umsatz auf rund 90 Mio. Euro und den Personalstamm auf 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Seit mehr als 50 Jahren ist GFL als Laborgerätehersteller bekannt und in mehr als 150 Ländern aktiv. Das Portfolio des Unternehmens mit Hauptsitz in Burgwedel im Nordosten von Hannover umfasst Tiefkältegeräte, Wasserbäder, Schüttelwasserbäder, Wasser-Destillierapparate, Inkubatoren und Schüttelapparate. Anwender finden sich unter anderem in Forschungs-, Routine- und Speziallaboratorien in Medizin, Wissenschaft und Industrie. Alle Geräte von GFL werden in Deutschland entwickelt und gefertigt. ...

