Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR



Kronberg im Taunus (pta024/07.01.2019/19:34) - Mitteilung



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Herr Peer Reichelt 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Value Management & Research AG b) LEI 391200MKENI3DWT2XI42 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE000A1RFHN7 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 2,38 EUR 1.596,98 EUR 2,34 EUR 769,86 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 2,37 EUR 2.366,84 EUR e) Datum des Geschäfts 03.01.2019 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Frankfurt/M MIC XFRA 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Aufsichtsratsmitglied Peer Reichelt erwarb über die Börse Frankfurt/EDF per 03.01.2019 insgesamt 1000 Aktien der VMR AG über Teilausführungen: 329 Aktien zum Kurs von 2,34 EUR und 671 Aktien zum Kurs von 2,38 EUR (Ende)



Aussender: Value Management & Research AG Adresse: Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg im Taunus Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 6173 3246839 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de



ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



