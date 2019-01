Baden-Baden (ots) - Dienstag, 08. Januar 2019 (Woche 2)/07.01.2019



ab 23.55 h Programmverschiebung und -änderung weil der Beitrag kürzer ist, als geplant.



23.55 Liza Kos in kabarett.com



00.35 (VPS 00.40) Hannes und der Bürgermeister (WH) Verwaltungsreform / Spuren im Schnee



01.05 (VPS 01.10) ALFONS und Gäste (WH von FR) Zu Gast: Andreas Rebers Erstsendung: 04.01.2019 in SWR/SR



01.50 (VPS 01.55) Der Nächste, bitte! - Neue Comedy aus dem Süden (WH von SO) Christoph Sonntag präsentiert 'Die Prenzlschwäbin' Erstsendung: 19.12.2017 in SWR/SR



02.35 (VPS 02.40) Sketchup (WH) Lachen mit Iris Berben und Diether Krebs Erstsendung: 10.10.1985 in Das Erste



03.05 (VPS 03.10) Binger Comedy Nights 2018 Margie Kinsky Erstsendung: 18.09.2018 in SWR/SR



03.35 (VPS 03.40) So lacht der Südwesten (WH)



04.05 (VPS 04.10) ALFONS und Gäste (WH von FR) Zu Gast: Andreas Rebers Erstsendung: 04.01.2019 in SWR/SR



04.50 (VPS 04.55) Binger Comedy Nights 2018 Margie Kinsky Erstsendung: 18.09.2018 in SWR/SR



05.20 (VPS 05.25) BW+RP: So lacht der Südwesten (WH)



05.20 SR: aktueller bericht



05.50 BW+RP: Reisetipp Südwest



Hochrhein - Wilde Natur Erstsendung: 10.04.2018 in SWR



Sonntag, 27. Januar 2019 (Woche 5)/07.01.2019



09.15 (VPS 09.14) Zum 70. Geburtstag von Vincent Klink (29.1.) Das Salz in der Suppe - Vincent Klink Erstsendung: 01.11.2015 in SWR



Er ist Küchenchef, Fernsehkoch, Schwäbisches Unikat, Trompeter, Imker, Bogenschütze. Auf einen Nenner gebracht - Vincent Klink ist von Beruf Genussmensch. Dazu gehört für ihn der gute Umgang mit den Menschen und den Produkten. Die Maultasche ist nicht nur seine Lieblingsspeise, sondern Lebenselixier: "Bei einer guten Maultäschlesuppe wird mir warm ums Herz." An seinem angestammten Platz in einer kleinen Ecke der Küche seines Restaurants "Wielandshöhe" philosophiert Klink über den Duft einer Zitronenschale genauso wie über die Kunst, ein guter Gastgeber zu sein. Und es ist mehr als nur ein Hobby, wenn er vor Publikum oder ganz alleine in einer Kapelle mit Hingabe die Trompete bläst.



Die Kamera ist im Trubel der Küche mitten im Geschehen, das Filmteam hat Klink für die Dauer eines Jahres auf Ausflügen zu Natur und Mensch begleitet. Mit seiner Schwester teilt er die Liebe zum glücklichen Schwein, mit einem Winzer unternimmt er im Unimog einen Trip durch die Weinberge. Im Kontrast dazu zeigen ruhige, komponierte Aufnahmen Klinks andere Seite, die der Ruhe und Kontemplation. So gelingt es, ihn in seiner wuchtigen Präsenz zu zeigen und ihm auf behutsame Art nahe zukommen. Auf dem Weg zu Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der ihm einen Verdienstorden überreicht, oder ganz allein mit Pfeil und Bogen in einem stillen Dialog mit den Schafen auf der Wiese, Vincent Klink scheint ganz bei sich zu sein.



Mit Sinn für Situationskomik fängt der Film Momente ein, um auf lebendige, dabei unaufgeregte und unterhaltsame Weise von einem heimatverbundenen und bodenständigen Schwaben zu erzählen, der die Dinge intuitiv anpackt.



Obwohl Ehefrau Elisabeth eigentlich gar nicht im Film vorkommen wollte, erzählt sie unverhofft offen und ehrlich vom nicht immer leichten, gemeinsamen Arbeiten im Familienbetrieb Wielandshöhe. Auch Tochter Eva, die dem Service vorsteht, und weitere Mitarbeiter kommen zu Wort.



Vincent Klink sagt über seine Heimat: "Das Schwabenland ist mein sicherer Boden. Was dieser Boden hervorbringt, damit koche ich gern." Über seine Küchen-Mannschaft sagt er unverhohlen: "Ich will tolle Leute um mich haben, die tragen mich, buchstäblich." Doch er, Vincent Klink, ist das Salz in der Suppe.



