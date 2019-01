Leverkusen (ots) -



Ascensia Diabetes Care, Hersteller der Contour® Next Blutzuckermesssysteme, gab heute die weltweite Partnerschaft mit Zhejiang POCTech Co., Ltd (POCTech), einem Entwickler und Hersteller von Systemen zum kontinuierlichen Glukose-Monitoring (Continuous Glucose Monitoring, CGM), bekannt. Damit ist Ascensia Diabetes Care ab sofort exklusiver Vertriebspartner von POCTech in zunächst 13 ausgewählten Märkten.



Gemeinsames Know-How für verbessertes CGM



Mit der exklusiven Vertriebspartnerschaft in zunächst 13 speziell ausgewählten Märkten schließt Ascensia Diabetes Care eine Lücke in den Ländern, in denen POCTech bisher keine Vertriebspartner hatte. In anderen verfügbaren Ländern erhält Ascensia Diabetes Care das Erstverwertungsrecht für Vertriebsrechte und ist somit stets Partner der Wahl, wenn es um den Vertrieb der POCTech CGM-Systeme geht. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Ascensia Diabetes Care eine Version des aktuellen CGM-Systems von POCTech in diesen Regionen vermarkten. Der Start des Vertriebs ist für die zweite Jahreshälfte in 2019 geplant. Darüber hinaus haben Ascensia Diabetes Care und POCTech eine Entwicklungsvereinbarung geschlossen, um zukünftig gemeinsam an den CGM-Systemen der nächsten Generation zu arbeiten: Basierend auf der bestehenden POCTech-Technologie soll das Know-How beider Unternehmen genutzt werden, um spannende Produkte mit verbesserten Funktionen zu entwickeln, die optimal auf die Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes zugeschnitten sind.



Zwei starke Partner für hochwertige Diabetes-Lösungen



"Wir engagieren uns für den Ausbau unseres Geschäfts über die klassische Blutzuckermessung hinaus und sehen die kontinuierliche Glukosemessung als wichtigen Bestandteil des Diabetes-Managements. Dank der Partnerschaft mit POCTech können wir schon 2019 ein zugelassenes CGM-Produkt in ausgewählten Märkten einführen und gleichzeitig neue und verbesserte CGM-Systeme entwickeln", so Michael Kloss, CEO Ascensia Diabetes Care. "Unser Ziel ist es, durch die Kombination verschiedener Partnerschaften mit unserem hausinternen CGM-Entwicklungsprogramm eine neue CGM-Produktlinie aufzubauen. Die Vereinbarung mit POCTech ist dafür ein wichtiger erster Schritt." Yanan Zhang, Ph.D., Präsident und Chief Scientific Officer POCTech, kommentiert: "Unsere Zusammenarbeit mit Ascensia Diabetes Care ist für uns ein wichtiger Meilenstein, um uns dem weltweiten Markt anzunähern und die nächste Generation unserer CGM-Produkte zu entwickeln. Ascensia ist ein starker Partner, von dessen Qualitätssystemen, Designkompetenz und den Möglichkeiten zum Testen neuer Systeme wir profitieren können. Gepaart mit unserem Fachwissen im Bereich der Sensortechnologie werden wir so in der Lage sein, der Diabetes-Community hochwertige und kosteneffektive Produkte anzubieten."



Ascensia Diabetes Care schreibt seine Tradition innovativer Diabetes-Produkte fort



Ascensia Diabetes Care, vormals Bayer Diabetes Care, blickt auf eine lange Tradition im Diabetes-Management zurück. Von der Partnerschaft mit POCTech verspricht sich das Unternehmen eine zusätzliche Hebelwirkung auf seine Inhouse-Expertise. Seine umfangreichen Erfahrungen in der Forschung & Entwicklung haben zur Einführung vieler Diabetes-Innovationen geführt, bei denen der Anwender stets im Fokus steht. Dazu gehören zum Beispiel die No-Coding-Technologie und die Nachfülloption, die es erlaubt, nach der Blutzuckermessung innerhalb kurzer Zeit erneut Blut auf denselben Teststreifen aufzutragen. Ascensia ist verantwortlich für die Entwicklung der besonders messgenauen Contour Next Blutzuckermesssysteme und hofft, durch die Zusammenarbeit mit POCTech ihre Expertise im Bereich der Sensor-Entwicklung bei den CGM-Systemen der nächsten Generation anwenden zu können.



Über Ascensia Diabetes Care



Ascensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Care spezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabei unterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationen und Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaue Systeme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschied im täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.



Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® Next Blutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittliche Technologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mit Diabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagieren uns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und die Weiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in der Diabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards an Präzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeit gewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größter Integrität führen zu können.



Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von Bayer Diabetes Care an PHC Holdings Ltd (vormals Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd). Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länder verkauft. Ascensia Diabetes Care beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter in 31 Ländern.



Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



Vertrieb der Contour Next Blutzuckermessgeräte



Ihre Ansprechpartnerin: Nadine Dengel, PR & Communications Manager Tel. +49 214 322 94549 E-Mail: nadine.dengel@ascensia.com