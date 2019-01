Die Experten der National Bank Financial gehen davon aus, dass in dieser Woche alle Augen auf den US-Verbraucherpreisindex gerichtet sind. Wichtige Zitate "Die Gesamtinflation könnte per Berichtsmonat Dezember um 0,1 Prozent sinken. Grund dafür ist der überdurchschnittliche Rückgang der Benzinpreise Infolgedessen könnte die Jahresrate um 0,3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...