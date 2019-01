Übernahmen, neue Markteinführungen und Geschäftsaufgaben halten den Markt für Robo-Advisors in Atem. Ist das bereits die große Marktkonsolidierung? Stehen die Zeichen eher auf Niedergang oder zeigt die umfassende Bewegung bei den Robo-Advisors mehr den Weg in eine goldene Zukunft? Wer mehr wissen möchte, sollte sich den Blick in die Glaskugel der digitalen Vermögensverwaltung nicht entgehen ...

