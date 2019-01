Aschheim (www.fondscheck.de) - fintego, der Robo-Advisor der European Bank for Financial Services GmbH (ebase), feiert sein fünfjähriges Bestehen, so ebase in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als einer der Pioniere im deutschen Markt gestartet, konnten in den letzten Jahren die Leistungsfähigkeit der Anlagestrategie innerhalb einer sehr ereignisreichen Börsenzeit unter Beweis gestellt, Auszeichnungen gewonnen und eine Vielzahl an Kunden überzeugt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...