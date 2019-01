Bielefeld (ots) - Was für eine Entscheidung. Von jetzt auf gleich wirft Grünen-Chef Robert Habeck den sozialen Netzwerken die Brocken vor die Füße. Er löscht seine Accounts bei Facebook und Twitter. Wenn er das mal nicht eines Tages bedauert und wieder zurückkehrt. Knapp 100.000 Menschen erreicht er auf diesen Wegen direkt. Das ist für einen Spitzenpolitiker eine wichtige Währung. Ohne geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Grundsätzlich ist Habecks Entschluss natürlich zu respektieren. Aber die Art und Weise, die Begründung zeigen: Die grüne Lichtgestalt gerät ins Schlingern. Bisher gehen die aktuellen Erfolge der Grünen mit Habeck - und natürlich der Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock - nach Hause. Jetzt sind jedoch erstens Habecks Social-Media-Konten geknackt worden, familiäre Details sind veröffentlicht. Das ist sehr ärgerlich. Darüber hinaus kommuniziere zweitens das Medium Twitter "sehr hart", wie Habeck mitteilt. Das klingt nun etwas weinerlich. Zumal der Grünen-Chef fast gleichzeitig selbst ein Interview online gestellt hat, in dem er dem Bundesland Thüringen Demokratie, Offenheit und Liberalität abspricht. Obwohl die Grünen mit in der Regierung sitzen. Das ist ein übler Bock. Aber solche Fehler passieren im Eifer des Gefechtes. Deshalb muss niemand gleich hinwerfen und sich der Debatte entziehen. Altkanzler Gerhard Schröder hat mal gesagt: "Wem es in der Küche zu heiß ist, der sollte nicht Koch werden."



