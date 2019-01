Die führende Video- und Connected-TV-Werbeplattform verwendet die Investitionen, um Sender und Inserenten zu verbinden und eine exklusive End-to-End-CTV-Lösung zu schaffen

Innovid, die weltweit führende Video-Werbeplattform hat heute verkündet, vor dem Börsengang (IPO) Gelder in Höhe von 30 Mio. USD der Privat Capital Investmentgesellschaft von Goldman Sachs gesichert zu haben. Innovid verwendet das zusätzliche Kapital, um Innovationen und die marktführende Position für Connected-TV (CTV) am Werbetechnikmarkt zu fördern und die globale Reichweite auszuweiten.

"Innovid wird weiter die Grenzen bezüglich der Videowerbungsmöglichkeiten auf allen Bildschirmen, insbesondere bei CTV, ausreizen", so Zvika Netter, CEO und Mitbegründer von Innovid. "Unsere Technologieplattform ermöglicht neue Werbemodelle, einschließlich adressierbarer und interaktiver Anzeigen, die ein neues Zeitalter der Personalisierung und Bedeutung für CTV-Zuschauer einläuten. Mit diesen Geldern wird Innovid ihre End-to-End-CTV-Plattform weiter verbessern, um einen effizienten Workflow zu garantieren. Gleichzeitig will man messtechnische Branchenherausforderungen lösen und die globale Reichweite erhöhen, um der wachsenden Nachfrage seines internationalen Kundenstamms nach Marken, Medien und Kreativ-Agenturen und Herausgebern gerecht zu werden."

Innovid erstellt, liefert und analysiert derzeit Videoanzeigen für die weltweit größten Marken wie L'Oreal, Toyota, Bank of America, GlaxoSmithKline, Campbell's usw. Aufgrund der rasanten Akzeptanz von CTV arbeitet Innovid Hand in Hand mit den großen Sendern, darunter Hulu, Roku und Fox, um das Werbeerlebnis für Kunden neu zu definieren. In Kooperation mit Sendern leitete Innovid die Entwicklung von zwei Branchenneuheiten: Konsumentenverhaltenbasierte Anzeigen und Live-Kampagnen im Internet-TV.

Als der vor fünf Jahren am Markt erste Anbieter für CTV-Werbetechnologie erreicht Innovid derzeit über 75 Millionen Haushalte und arbeitet entlang der größten Reichweite von Connected- und Streaming-Geräten, darunter die Integration mit Roku, Amazon Fire, Apple TV, Samsung TV uvm. Um die Position als Marktführer weiter zu stärken und den CTV-Markt voranzutreiben, hat Innovid kürzlich das erste SB-Autoren-Tool, OTT COMPOSER, auf den Markt gebracht, um Erfahrungen für Connected-TV-Werbung zu erstellen und zu veröffentlichen. Dies löst ein entscheidendes Problem bei der heutigen zersplitterten CTV-Landschaft, indem Inserenten Dynamic Creative besser skalieren können. Innovid war branchenweit auch der erste Anbieter, der die MRC-Akkreditierung für die Einhaltung der Industriestandards für Video-Werbeeffizienzmessungen in einer CTV-Umgebung erhielt.

"Als Pionier bei CTV mit etablierten Bestandsversorgungspartnern ist Innovid gut aufgestellt, um den massiven weltweiten Wandel im CTV-Konsum für sich zu gewinnen", so Hillel Moerman, Leiter der Private Capital Investmentgesellschaft von Goldman Sachs. "Innovid verfügt über eine differenzierte Videowerbungs-Software und -Technologie, ist mit dem Umfang und der Reichweite erfolgreich und hat Zugang zu bedeutenden Diensten neben CTV, dazu gehören Plattformen, wie Facebook, Instagram, YouTube, Snap usw."

Das Aufbringen zusätzlicher Finanzierungsmittel ist die Folge eines erfolgreichen Jahres 2018, in dem Innovid von Deloitte's 2018 Technology 500 als am schnellsten wachsendes Unternehmen Nordamerikas bezeichnet und von Gartner als AdTec-Player empfohlen wird. Neben den Geldmitteln wird Holger Staude der Private Capital Investmentgesellschaft von Goldman Sachs und früherer Investor von SEQUOIA, Newspring und Genesis, dem Unternehmen beitreten.

Über Innovid

Innovid ist der weltweit führende Anbieter von Video-Werbeplattformen, der mehr Videos bereitstellt als irgendein anderes Unternehmen für mobile, Desktop-, Connected-TV-, Streaming- und soziale Plattformen. Innovid arbeitet mit Marken, Agenturen und Sendern zusammen, um neue Werbemodelle bereitzustellen, die Einstellung und Zeit erhöhen und dadurch den Mehrwert für Zuschauer erhöhen. Unsere Videoplattform ermöglicht eine nahtlose Personalisierung des kreativen Inhalts auf allen Bildschirmmedien sowie eine ganzheitliche Messung, um die Videoerfahrung der nächsten Generation voranzutreiben und den Umsatz zu steigern. Innovid betreibt Niederlassungen in New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, London, Tel Aviv, Sydney und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.innovid.com.

Über Goldman Sachs Private Capital Investing

Private Capital Investing ("PCI") ist die Investmentplattform von Goldman Sachs, die der Bereitstellung nachrangigen Kapitals für im Wachstum befindliche Firmen und Unternehmen des mittleren Marktsegments in ganz Nordamerika gewidmet ist. PCI investiert 20 Mio. bis 150 Mio. USD pro Transaktion in Form von Kern-, Vorzugs- und Strukturkapital.

