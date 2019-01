Sika AG / SIKA UNTERBREITET VERBINDLICHES ANGEBOT ZUR ÜBERNAHME VON PAREX . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Sika unterbreitet verbindliches Angebot zur Übernahme von Parex von CVC Fund V

Parex ist ein führender Mörtelhersteller mit einem Umsatz von CHF 1.2 Milliarden und einem beeindruckenden Leistungsausweis und attraktiven Margen (EBITDA: 16% Marge)

Starke Präsenz mit 74 Fabriken in 23 Ländern

Kombination von zwei "Wachstumsmotoren" - hoch komplementär bei Produkteportfolio und Vertriebskanälen

Unternehmenswert von CHF 2.5 Milliarden, Synergien von jährlich CHF 80-100 Millionen erwartet

Abschluss vorbehältlich der Zustimmung des Betriebsrats im französischen Konsultationsverfahren und der Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden, voraussichtlich in Q2/Q3 2019 Sika hat ein verbindliches Angebot zur Übernahme von Parex unterbreitet. Das Unternehmen befindet sich derzeit im Besitz von CVC Fund V. Parex ist ein führender Mörtelhersteller, vor allem von Fassaden- und technischen Mörteln, Fliesenklebern und Abdichtungssystemen. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von umgerechnet CHF 1.2 Milliarden und erwartet einen EBITDA von rund CHF 195 Millionen. Dank der ausgewiesenen Expertise für Renovations- und Neubauobjekte partizipiert Parex in allen Phasen des Bau-Lebenszyklus. Parex verfügt über eine besonders starke Präsenz im Distributionsgeschäft und kombiniert renommierte Marken mit innovativen, technischen Lösungen. In 23 Ländern ist Parex vor Ort präsent, in 8 Ländern hat das Unternehmen eine Schlüsselposition inne. Insgesamt betreibt Parex 74 Produktionswerke weltweit. Paul Schuler, CEO Sika: "Parex ist ein ausgezeichnetes Unternehmen mit einem beeindruckenden Leistungsausweis und anerkannten Marken. Die Geschäftsaktivitäten von Parex und Sika weisen eine starke Komplementarität auf. Mit der Nutzung der Technologien von Parex als Wachstumsplattform in den 101 Ländern und durch Cross-Selling unserer Produkte über die etablierten Distributionskanäle von Parex sind wir in der Lage, ein nachhaltiges, profitables Wachstum zu erzielen. Das erfolgreiche Fassadengeschäft von Parex kann über die Verkaufskanäle von Sika vermarktet werden. Wir heissen alle Mitarbeitenden von Parex herzlich in der Sika Familie willkommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Parex-Team und sind begeistert über die Aussichten unserer gemeinsamen Geschäftsaktivitäten." Eric Bergé, CEO Parex: "Unter der Eigentümerschaft von CVC Fund V hat das Parex Team eine sehr starke Leistung erbracht und den Umsatz von EUR 750 Millionen im Jahr 2013 auf mehr als EUR 1 Milliarde im Jahr 2018 ausgebaut. In diesen 5 Jahren hat Parex 3 neue Ländermärkte erschlossen, 16 neue Fabriken eröffnet, 11 ergänzende Unternehmensakquisitionen getätigt und ein neues internationales R&D Center errichtet.

Sika bietet uns die ideale Plattform, um den ambitionierten Wachstumsplan von Parex umzusetzen. Durch den Zusammenschluss eröffnen sich aufregende Chancen für neue, überaus interessante Produktlösungen für unsere Kunden und die weitere geografische Expansion.

Unserem Sponsor, CVC Capital Partners, unseren Teams weltweit und unseren Kunden möchten wir für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung in diesen letzten fünf Jahren danken. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit Sika." Mit dieser Akquisition baut Sika die führende Stellung in den Bereichen Bauchemie und Industrieklebstoffe weiter aus und wird einen Umsatz von über CHF 8 Milliarden erreichen. Durch die Übernahme vertieft und erweitert sich die Wachstumsplattform von Sika. Das Mörtelgeschäft zählt zu den Kerntechnologien des Konzerns und leistet einen wesentlichen Ertragsbeitrag. Mit der Übernahme wächst es um mehr als das Doppelte auf CHF 2.3 Milliarden. Parex' Stärke im Distributionsgeschäft eröffnet dem Produktangebot von Sika neue Geschäftschancen. Parex erhält im Gegenzug Zugang zu den gut etablierten Direktvertriebskanälen von Sika. Mit dem Fassaden- und Fliessengeschäft von Parex kann Sika zudem an diesen schnell wachsenden und attraktiven Marktfeldern partizipieren. FINANZKENNZAHLEN

Die Synergieeffekte werden auf CHF 80-100 Millionen pro Jahr veranschlagt. Der Kaufpreis entspricht einem Verhältnis von 11.3x EV/Pro-forma-EBITDA 19E, das sich einschliesslich aller erwarteten Synergien auf weniger als 8.5x EV/EBITDA reduziert. Für die Aktionäre von Sika ist die Transaktion wertsteigernd; sie wird sich bereits ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf den Ertrag je Aktie niederschlagen. Die Finanzierung ist durch einen Überbrückungskredit seitens UBS und Citi sichergestellt. Sika ist weiterhin einem soliden Investment-Grade-Kreditrating verpflichtet und plant eine langfristige Finanzierungsstruktur mittels verschiedener Kapitalmarktinstrumente. Die Übernahme erfolgt gestaffelt. Der Abschluss erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrats im französischen Konsultationsverfahren und der Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden, voraussichtlich in Q2/Q3 2019. Analysten- und Medienkonferenz heute, am 8. Januar 2019 um 9.30 Uhr morgens (MEZ) Heute findet um 9:30 Uhr eine Analysten- und Medienkonferenz statt. Folgende Personen nehmen teil: Paul Schuler, Chief Executive Officer

Adrian Widmer, Chief Financial Officer Ort: Sika Gebäude, Tüffenwies 16, 8048 Zürich (Altstetten) Die Konferenz wird live auf der Webseite von Sika übertragen. Link zur Live-Übertragung der Konferenz: www.sika.com/pressconference (http://www.sika.com/pressconference) KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com) SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 19'500 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7.09 Milliarden erwirtschaftet. ÜBER CVC CAPITAL PARTNERS

CVC ist ein führendes Unternehmen für Private Equity und Investment Beratung. CVC wurde 1981 gegründet und verfügt über 24 Niederlassungen mit rund 450 Mitarbeitenden in ganz Europa, Asien und den USA. Insgesamt verwaltet CVC derzeit ein Vermögen von rund USD 69 Milliarden. Heute sind CVC-Fonds in 72 Unternehmen weltweit investiert, die rund 200'000 Mitarbeitende in zahlreichen Ländern beschäftigen. Zusammen haben diese Unternehmen einen Jahresumsatz von über USD 150 Milliarden erzielt. Weitere Informationen zu CVC sind abrufbar unter: cvc.com (http://www.cvc.com) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (http://hugin.info/100359/R/2230722/876670.pdf)



This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sika AG via Globenewswire