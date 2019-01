"Münchner Merkur" zu Grüne/Habeck:

Einen Tweet kann man löschen. Was aber bleibt, ist die dahinter stehende Hybris, dass nach grüner Lesart nur die Habeck-Partei das Licht der Demokratie in finstere und rückständige Landesteile wie Bayern und die östlichen Bundesländer tragen kann. Die Argumentation erinnert in verräterischer Weise an jene der AfD. Die sieht sich als einzige berufen, die "Merkel-Diktatur" zwischen Oder und Rhein zu beenden. Populisten sind sie beide, mit dem Unterschied, dass der grüne Populismus moralisch erhaben daherkommt, im Stil einer unwiderlegbaren Wahrheit, deren Verkünder Mahatma Habeck ist. Das ist ziemlich übergeschnappt, und man darf vermuten, dass den Grünen der Höhenflug in den Umfragen zu Kopf gestiegen ist./yyzz/DP/mis

