"Die Welt" (Berlin) zur Deutschen Umwelthilfe:

Die Luft in Deutschland wird immer sauberer - und der Kampf gegen die Emissionen immer hysterischer. Der Dieselmotor ist der Beelzebub, der gejagt wird. Als Nächstes sind die Benziner dran. Und zwischendurch, das hat die Deutsche Umwelthilfe, gerade wissen lassen, werden alle juristischen Möglichkeiten einer gerichtlichen Klage gegen Silvesterraketen geprüft. Die Wut über die Feinstaubinquisition trifft die als Abmahnverein agierende Umwelthilfe. Aber der eigentliche Adressat müsste die Politik sein. Denn so nervig die Umwelthilfe sein mag, dieser Don Quijote in der Schlacht für einen Planeten ohne Kleinstpartikel - der eigentliche Schuldige ist die Politik. Sie hat Grenzwerte gesetzt über den dicken Daumen und ohne jede wissenschaftliche Evidenz, die strikt einzuhalten seien./yyzz/DP/mis

