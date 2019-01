"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum koptischen Weihnachtsfest

Die Feier des koptischen Weihnachtsfests in der Kathedrale der neuen Hauptstadt Ägyptens, an der auch Präsident Sisi teilgenommen hat, ist ein kraftvolles Zeichen dafür, dass die Christen ihren, wenn auch schwierigen Platz in den Ländern des Nahen Ostens haben. Die ägyptische Führung hat der weithin sichtbaren Kathedrale einen prominenten Platz in der neuen, erst teilweise bezogenen Hauptstadt nahe von Kairo zugewiesen. Damit unterstreicht sie, dass beide zur nationalen Einheit Ägyptens gehören, die Muslime ebenso wie die Christen. So hat sich denn unter Präsident Sisi das Verhältnis zwischen den staatlichen Behörden und der Kirche erheblich verbessert. Zwar wird weiter über soziale Diskriminierungen geklagt, vor allem in ländlichen Gebieten. Andererseits erleichtert der Staat neuerdings den Neubau von Kirchen. (.)/yyzz/DP/mis

AXC0017 2019-01-08/05:35