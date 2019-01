"Emder Zeitung" zu Abiturnote:

"Ein heikles Thema der Kultuspolitik ist die Notengebung. Ist sie zu lax? Ist sie zu streng? Braucht man überhaupt Noten? Der Philologenverband sagt aktuell, das Notensystem sei nicht streng genug. Die jungen Menschen würden daher nicht gut genug auf Beruf und Studium vorbereitet. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Strengere Noten oder Zensuren, wie man früher sagte, sind gewiss keine Lösung. Viel wichtiger ist, einmal zu erforschen, was an unseren Schulen gelehrt wird, wie es vermittelt wird und ob das, was Gegenstand des Unterrichts ist, überhaupt kompatibel ist mit dem, was nach der Schule auf die jungen Leute zukommt. Es gibt Eltern und Ausbilder, die angesichts dessen, was Jugendliche aus dem Klassenzimmer mitbringen, zuweilen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen."/yyzz/DP/he

