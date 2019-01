"Märkische Oderzeitung" (Frankfurt/Oder) zu Vorstandsklausur/Grüne:

Mit der Wahl von Frankfurt Oder für seine Vorstands-Klausur hatte der Grünen-Bundesvorstand so sehr auf Symbolik gesetzt: Eine Stadt ganz im Osten, in dem die Partei bei den Landtagswahlen 2019 nachweisen will, dass sie auch diesen Teil Deutschlands besser versteht, als man ihr bisher nachsagt. Ein Ort an der Grenze zu Polen. Jenem Land also, dass ein wichtiger Partner ist, dessen Regierung jedoch zum Symbol für nationalistische Kräfte wurde, mit denen es die Grünen bei der Europawahl aufnehmen wollen. Und dann? Vergaloppiert sich ausgerechnet Robert Habeck mit der Twitter-Botschaft: "Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird." Derselbe Habeck, der doch gerade wegen seiner überlegten, zurückhaltenden Art inmitten aufgeregter Vertreter anderer Parteien zum Hoffnungsträger für viele Menschen wurde, die früher nicht die Grünen wählten./yyzz/DP/mis

