Männer dominieren die Chefetagen der 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen. Doch im Hintergrund laufen sich Frauen für den Spitzenjob warm. Wer wird die erste Dax-Chefin? Wen Headhunter vorne sehen.

Als Saori Dubourg im Altarraum des Hamburger Michel das Wort ergreift, verstummt das Auditorium. Graumelierte Herren hören zu, wie sich die 47-jährige Deutsche mit japanischen Wurzeln die Zukunft der Welt vorstellt. Dubourg trägt ein dunkelblaues Kleid, auf dem ein roter BASF-Sticker funkelt. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie für den Chemiekonzern, seit fast zwei Jahren im Vorstand. Die Gesellschaft müsse werte- statt wachstumsorientiert denken, sagt sie bedächtig. "Die BASF" baue keine Standorte mehr, die von Kohlekraftwerken abhängig seien. "Besser handeln", lautet der Aufruf der Veranstaltung - für Dubourg längst Programm: "Unternehmen müssen sich öffentlich einmischen, Stellung beziehen", sagt sie lauter. "Es ist Zeit, die Zuschauerränge zu verlassen."

Dubourg sendet klare Botschaften aus Hamburg: über Kapitalismus und Demokratie, über BASF und Verantwortung. Sie findet Antworten etwa beim Ökonomen John Maynard Keynes. "Es ist nicht schwierig, neue Ideen zu finden, sondern alte zu verlassen", zitiert sie ihn. Der Satz wirkt wie ein Slogan in eigener Sache. Dubourg wird als potenzielle Dax-Konzernchefin gehandelt - bei BASF oder woanders. Sie wäre die erste.

Deutschlands Top-Jobs sind eine Männerdomäne. Doch Dubourg ist eine von denen, denen renommierte Personalberater und Headhunter einen Spitzenjob der deutschen Wirtschaft zutrauen. Fragt man die, wer der erste weibliche CEO in einem Dax-Konzern werden könnte, fällt ihr Name regelmäßig. Bei BASF managt sie die Umsatz- und Gewinnbringer Pflanzenschutz und Bauchemie und das Europageschäft - 70.000 Mitarbeiter. Sie verantwortet acht Milliarden Euro Umsatz, 14 Prozent des Gesamtgeschäfts. Dubourg gilt als analytisch, empathisch und sozial kompetent. "Sie kann motivieren und ein Team auch schon mal durch ein tiefes Tal führen", sagt ein BASF-Insider. Einziger Haken: Im Mai 2018 wurde Martin Brudermüller, 57 Jahre alt, neuer BASF-Chef. Die zehn Jahre jüngere Dubourg muss also warten - oder ein Angebot von außen bekommen.

Jahr des Durchbruchs

Dubourg ist eine von vielen Kandidatinnen, für die 2019 ein Jahr des Durchbruchs werden könnte. Frauen wie sie haben es weit geschafft: Sie verantworten als Konzernvorstand Milliardenbudgets oder den Finanzbereich. Doch der Weg an die Spitze, auf den Chefsessel eines Dax-Konzerns, ist ihnen bislang nicht vergönnt. Headhunter sind sich aber einig, dass ihre Zeit gekommen ist. Vielleicht in diesem Jahr, spätestens 2020.

Dass Deutschland überhaupt noch spekulieren muss, wann die erste Frau an eine Konzernspitze rückt, ist eine bittere Erkenntnis. Von den Qualifikationen her stehen die Anwärterinnen ihren männlichen Kollegen in nichts nach. Aber Männer, so eine Erklärung, verfügen über Netzwerke, protegieren sich gegenseitig und profitieren von Altherren-Aufsichtsräten. Mitunter stehen sich Frauen auch selbst im Weg.

Dabei ergibt der Aufbruch in das weibliche Managementzeitalter ökonomisch Sinn. Mächtige Investoren wie der Vermögensverwalter Blackrock drängen auf höhere Frauenquoten in den Entscheideretagen. Im Ausland sind Chefinnen keine Seltenheit mehr - selbst in männerdominierten Branchen. Deutsche Unternehmen verschmähen ihren weiblichen Nachwuchs. Nur etwa jeder zehnte Vorstandsposten in den 30 Dax-Konzernen ist von einer Frau besetzt.

Das Potenzial zur First Lady, die es als Erste auf den Chefposten eines Dax-Konzerns schaffen könnte, gibt es reichlich. Renommierte Headhunter in Deutschland nennen auf WirtschaftsWoche-Anfrage neben Dubourg auch folgende Namen:

Claudia Nemat: Die 50-Jährige leitet bei der Deutschen Telekom die Vorstandsbereiche Technologie und Innovation. Zuvor verantwortete die studierte Physikerin und Ex-McKinsey-Beraterin das Europageschäft. Nemat sei eine "erstklassige Kandidatin", sagt Headhunter Heiner Thorborg. "Sie ist empathisch, authentisch und charismatisch" und versprühe Energie, die anstecke. Der Vertrag mit Telekom-Chef Timotheus Höttges läuft noch bis 2024. "Nemat wäre dann 55 Jahre alt, könnte noch reinrutschen."

Melanie Kreis: Die 47-Jährige ist Finanzchefin der Deutschen ...

