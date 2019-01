Der amerikanische BP Prudhoe Bay Royalty Trust (ISIN: US0556301077, NYSE: BPT) zahlt eine Quartalsdividende von 1,0029262 US-Dollar. Dies ist eine Senkung um 27,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (1,3801 US-Dollar). Die Auszahlung erfolgt am 22. Januar 2019 (Record date: 16. Januar 2019). Der Grantor Royalty Trust wurde 1989 in New York, NY, gegründet und ist einer der größten Öl Trusts weltweit. ...

