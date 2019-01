Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PFLEGE - Der Mangel an Pflegekräften in Deutschland weitet sich aus. Im vergangenen Jahr waren bundesweit knapp 40.000 Pflegestellen unbesetzt, wie das Handelsblatt von der Bundesagentur für Arbeit (BA) erfuhr. Altenpflegedienste verzeichneten demnach 23.862 Vakanzen für Fachkräfte und Helfer, in der Krankenpflege waren im Jahresdurchschnitt 15.707 offene Stellen gemeldet. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren 23.300 Stellen in der Altenpflege und 14.700 in der Krankenpflege unbesetzt. (Handelsblatt S. 6)

BERUFLICHE BILDUNG - Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) bleibt hart: Der von der Koalition angekündigte neue Mindestlohn für Azubis soll im ersten Jahr 504 Euro betragen - angelehnt ans Schüler-Bafög. In den Folgejahren soll er um 5, 10 und 15 Prozent steigen. Das geht aus dem Referentenentwurf für eine Novelle des Berufsbildungsgesetzes hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Die SPD kündigt harten Widerstand an. Der Koalitionspartner kritisiert sowohl die Höhe als auch die Basis: "504 Euro würde Azubis schlechterstellen als Schüler, denn sie müssen davon noch Sozialabgaben leisten", sagte die Berichterstatterin der SPD für Berufliche Bildung, Yasmin Fahimi. (Handelsblatt S. 10)

BEAMTE - Die Bundesregierung bereitet im Wettbewerb um knappe Fachkräfte für den öffentlichen Dienst eine deutliche Verbesserung der Bezahlungs- und Arbeitsbedingungen für ihre 350.000 Beamten und Soldaten vor. Das zeigen erste Eckpunkte eines Gesetzentwurfs, der im Frühjahr umgesetzt werden soll. (FAZ S. 15)

FLÜSSIGGAS - Die US-Energiewirtschaft will mehr Gas nach Deutschland und Europa exportieren, sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Exporteure, Charlie Riedl. Nicht nur der Energiekonzern Uniper habe bereits einen langfristigen Bezugsvertrag mit US-Lieferanten. Weitere Lieferverträge seien in Vorbereitung. (FAZ S. 17)

