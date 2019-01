Der Bauchemikalienhersteller will den Mörtelhersteller Parex aus Frankreich übernehmen. Das teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen mit.Parex befindet sich derzeit im Besitz von CVC Fund V. Im Jahr 2018 erzielte der Mörtelhersteller, der über 74 Fabriken in 23 Ländern verfügt, einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Franken.Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...