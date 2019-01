The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0L0631 DZ HYP IS.R.146 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDC8 DZ BANK IS.A831 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0625388136 HUNGARY 11/19 BD00 BON EUR N

CA A2BV XFRA XS0729213131 ABN AMRO BANK 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0VLQ9 ERSTE GP BNK AG 12-19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1R0V71 THUERINGEN LS 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB0C88 DEKABANK DGZ IHS.868 ZFL BD01 BON EUR N

CA XFRA US084664CP42 BERKSHIRE HATH.FIN. 17/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US865622CE22 SUMIT.MITSUI 2019 BD01 BON USD N

CA 0RBB XFRA XS0730678801 LANDWIRT.R.BK IS1050 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1340650107 ZHIYUAN GRP (BVI) 16/19 BD02 BON USD N