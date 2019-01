The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB6JG6 BAY.LDSBK MTH 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SDU6 DEKA USD FESTZINS 19/21 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0SDV4 DEKA AUD FESTZINS 19/22 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000HV2ARM0 UC-HVB PF 2023 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TM2 NORDLB GELDM.FRN 01/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TN0 NORDLB FESTZINSANL.01/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TP5 NORDLB 2 PH.BD. 01/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0EB6 EFSF 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013393774 RCI BANQUE 19-24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00BGWL1326 LINKLEASE F. 18/23 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US05526DAR61 B.A.T. CAP. 17/20 BD00 BON USD N

CA XFRA US084664CR08 BERK.HATH.F. 19/49 BD00 BON USD N

CA XFRA US24422EUQ06 JOHN DEERE C 19/22 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US24422EUR88 JOHN DEERE C 19/24 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US89236TFQ31 TOYOTA M.CRD 19/21 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US89236TFR14 TOYOTA M.CRD 19/21 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US89236TFS96 TOYOTA M.CRD 19/24 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US89236TFT79 TOYOTA M.CRD 19/29 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1932958603 KRED.F.WIED.19/21 MTN LS BD00 BON GBP N

CA XFRA XS1933817824 EBRD 19-24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1933829324 TOYOTO M.FIN 19/22 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1933874387 BK MONTREAL 19-24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1934392413 BK NOVA SCOT 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA 7IP XFRA CA4576773002 INNOVATIVE PROPERTIES EQ00 EQU EUR N