FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.096 EUR

ROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.404 EUR

N7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.800 EUR

NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.035 EUR

M4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.288 EUR

KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.192 EUR

IDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.306 EUR

GTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.096 EUR

GAP XFRA US3647601083 GAP INC. DL-,05 0.212 EUR

CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.306 EUR

DBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANT.SPON.ADS/1 UTS 0.116 EUR

ZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.080 EUR

U1S1 XFRA BRUSIMACNPA6 USINAS SID.MIN.GER. PFD A 0.019 EUR

S05 XFRA NZSCLE0002S8 SCALES CORP. LTD 0.066 EUR

TTFB XFRA US8766292051 TATNEFT PJSC ADR REG.S 6 1.771 EUR