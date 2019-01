8 Mrd. $ ist dem Unternehmen Loxo Oncology wert - ein Bayer-Kooperationspartner. Loxo hat sich einen Namen gemacht mit dem Medikament Vitraki gegen Krebs, der auf eine seltene Genmutation zurückzuführen ist. Das Mittel wird in einer Partnerschaft mit Bayer vertrieben. Loxo ist der größte Zukauf für Eli in dem schnell wachsenden Markt für Krebsmittel. Im Mai vergangenen Jahres kündigte der US-Konzern die Übernahme von Armo Bioscience für 1,6 Mrd. $ an. Damit will Eli Lilly sein Portfolio von Mitteln ausweiten, die im Kampf gegen Krebs das Immunsystem stärken.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info