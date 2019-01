SFC Energy: Kanadische Tochter Simark Controls erhält Auftrag für vollintegrierte Frequenzwandler von neuem Großkunden DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges SFC Energy: Kanadische Tochter Simark Controls erhält Auftrag für vollintegrierte Frequenzwandler von neuem Großkunden 08.01.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy: Kanadische Tochter Simark Controls erhält Auftrag für vollintegrierte Frequenzwandler von neuem Großkunden - Simark Controls hat einen neuen Großkunden gewonnen: Der kanadische Ölkonzern bestellt die erfolgreichen, vollintegrierten VFD-Systeme von Simark für seine Ölförderung. - Die Simark-Systeme bieten dem Ölkonzern signifikante Kosteneinsparungen dank einzigartiger Installations- und Betriebsvorteile. - Auftragsgröße im oberen sechsstelligen CAD-Bereich. Auftrag noch in 2018 ausgeliefert und ergebniswirksam. Brunnthal/München, Deutschland, 8. Januar 2019 - Simark Controls Ltd., ein Unternehmen der SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen neuen Großkunden gewonnen. Der kanadische Ölkonzern bestellte die vollintegrierten Frequenzwandler (engl. Variable Frequency Drives, VFDs) von Simark Controls für seine Ölförderung in Alberta. Die Auftragsgröße liegt im oberen sechsstelligen CAD-Bereich. Der Auftrag wurde noch in 2018 ausgeliefert und ergebniswirksam. Die bestellten VFD-Systeme betreiben Pumpen (engl. ESPs) zur Förderung von Schweröl aus den Förderstellen. Die Systeme wurden speziell für die nahtlose Integration in das Steuerungssystem und die spezifischen Elektrospezifikationen des Kunden entwickelt. Weitere Vorteile sind verbesserte Pumpenlaufzeiten, optimierter Betrieb und höhere Fördermengen. "Unsere kundenspezifischen VFD-Lösungen werden immer stärker nachgefragt und gewinnen zunehmend an Bedeutung in der Öl- & Gasindustrie", sagt Mark Vandenbrink, Vice President Drives & Motor Control bei Simark Controls. "Automation, intelligente Systeme, Logistikerleichterungen sowie niedrige Integrations- und Betriebskosten sind die wichtigsten Innovationstreiber in der Industrie. Wir passen unsere Systeme präzise entlang der individuellen Anforderungen jedes einzelnen Kunden an." Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Öl & Gas, Clean Energy & Mobility, Industrie und Defense & Security unter www.sfc.com. Weitere Informationen zu Simark Controls unter www.simarkcontrols.com. Zu Simark Controls Simark Controls Ltd., ein Unternehmen von SFC Energy AG, ist ein serviceorientierter, Mehrwert schaffender Vertriebsspezialist für hochwertige, im Kundenauftrag integrierte und hergestellte Instrumentations-, Automations-, Stromversorgungs- und Stromdistributionslösungen. Simark liefert Instrumente und Messsysteme für Öl & Gas, Bergbau, Forstwirtschaft und Kommunalwirtschaft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Calgary, Alberta, mit Niederlassungen in Edmonton und Grand Prairie, Alberta, Saskatoon, Saskatchewan, Vancouver, British Columbia und Montreal, Quebec, alle Kanada. Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578). 08.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.