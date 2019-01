Die Privatbank Berenberg hat Grenke mit Blick auf das neue Jahr von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 99 auf 81 Euro gesenkt. 2019 werde ein Übergangsjahr für den Finanzdienstleister werden, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Raten für Wachstum und Profitabilität dürften von nun an sinken und das operative Risiko des SDax-Konzerns, dessen Kerngeschäft das Leasing von Produkten der Bürokommunikation ist, steigen. Zudem sei es weniger wahrscheinlich, dass die Anleger einen Aufschlag auf den Aktienkurs zahlen werden./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 17:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000A161N30

